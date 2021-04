Theo Hiddema beëdigd als lid van de Eerste Kamer

Theo Hiddema is namens Forum voor Democratie beëdigd als lid van de Eerste Kamer. Hiddema werd in 2019 al verkozen in de senaat, maar weigerde aanvankelijk zijn zetel.

Nu de voormalige FVD-senator Nicky Pouw-Verweij overstapt naar de Tweede Kamer, kreeg hij de zetel opnieuw aangeboden. Die heeft hij aanvaard "uit lust naar avontuur", zei hij voorafgaand aan zijn beëdiging op een bankje op het Binnenhof, pal voor de Ridderzaal waar de Eerste Kamer vanwege het coronavirus tijdelijk vergadert.

Theo Hiddema was vier jaar Tweede Kamerlid namens Forum voor Democratie. Hij trok zich terug uit de partij omdat hij "politiek depressief" was geworden van de ophef rond antisemitische, seksistische en racistische appjes uit FVD-gelederen. Bovendien had hij kritiek op de coronastandpunten van de partij en stond de vergadercultuur van het parlement hem niet aan. Hij besloot zich daarom naar eigen zeggen weer op zijn advocatenpraktijk te richten.

"Ik had een wellustig verlangen naar de toga ontwikkeld in de Tweede Kamer. Die kan ik weer aan en houd ik ook aan", aldus Hiddema. De "getuigenispolitiek en symboolpolitiek" en lange vergaderdagen hoopt hij in de senaat achter zich te kunnen laten. Toch ziet hij uit naar zijn nieuwe functie. "Het afkicken was nogal cold turkey, maar de politieke belangstelling is er altijd geweest en gebleven."



Hiddema zegt zich niet bezig te zullen houden met de coronaregels, waarin de Eerste Kamer door de coronawet sowieso een beperkte rol speelt. "Ik doe justitie, veiligheid en asielzaken. En als het op één terrein ernstig misloopt, is het daar wel. Maar dat hebben ze dáár aangericht", aldus Hiddema, wijzend naar de Tweede Kamer. "Hier kan ik redden wat er te redden valt."

Hiddema neemt de plaats in van Nicky Pouw-Verweij. Zij werd in de Eerste Kamer verkozen namens de FVD, maar stapte over naar JA21. Ze zit voor die partij in de Tweede Kamer.

