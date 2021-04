Miljoen coronadoden in Europa

In Europa zijn inmiddels meer dan een miljoen mensen gestorven door het coronavirus, meldt het Franse persbureau AFP, dat zich baseert op cijfers van nationale autoriteiten.

De zwaarst getroffen landen, met meer dan 100.000 coronadoden, zijn het Verenigd Koninkrijk (127.100), Italië (ruim 114.000) en Rusland (103.000). Daarna komen Frankrijk, Duitsland en Spanje.

In de zes landen viel bijna 60 procent van alle geregistreerde coronadoden in Europa. Uit een ander overzicht blijkt dat Nederland op weg is naar 17.000 sterfgevallen door corona.

