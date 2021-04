Studie: Britse variant coronavirus toch niet dodelijker

De Britse coronavariant is volgens een nieuwe studie toch niet dodelijker dan zijn voorgangers. Ook de klachten die de Britse variant kan veroorzaken zijn niet ernstiger.

Wel is die, zoals eerder ook is aangetoond, besmettelijker dan eerdere verschijningsvormen van het virus.

In The Lancet Infectious Diseases en The Lancet Public Health zijn twee nieuwe onderzoeken over de Britse variant verschenen. Bij één daarvan bekeken de onderzoekers de gegevens van 341 coronapatiënten die eind vorig jaar positief testten in het zuidoosten van Engeland toen daar de Britse variant bezig was aan een opmars.

Van die patiënten had ruim de helft de Britse variant onder de leden. Van hen raakte 36 procent ernstig ziek of overleed zelfs. Bij de andere groep was dat volgens de onderzoekers 38 procent. Patiënten met de Britse variant waren veelal jonger en besmettingen kwamen vaker voor bij etnische minderheden.



De onderzoekers keken ook naar de besmettelijkheid door de gegevens van PCR-testen te analyseren. Ze constateerden dat de wattenstaafjes van coronapatiënten met de Britse variant veelal grotere hoeveelheden virusdeeltjes bevatten dan de andere wattenstaafjes.

In de andere studie zijn de gegevens van 36.920 positief geteste Britten bekeken die gebruikmaakten van een app waarin ze hun symptomen doorgaven. Volgens die studie is de Britse variant 1,35 keer zo besmettelijk als eerdere varianten, maar ook deze onderzoekers zagen geen bewijs dat de Britse variant iemand zieker maakt.



Over het gevaar van de gemuteerde versie uit Engeland zijn uiteenlopende analyses verschenen. Meerdere daarvan duiden op een hoger sterfterisico. Het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zag in eerste instantie geen aanwijzingen dat de Britse mutatie dodelijker zou zijn, maar die inschatting heeft het instituut later bijgesteld.

"Inmiddels is uit onderzoek in het Verenigd Koninkrijk duidelijk geworden dat mensen die daar besmet raken met de Britse variant zieker werden en vaker kwamen te overlijden dan het geval was bij de 'oude' varianten", zo staat te lezen op de website van het RIVM.

© ANP 2021