Vier jaar cel voor Tilburgse Daesh-bruid Fatima H.

De teruggekeerde Syriëganger Fatima H. krijgt vier jaar celstraf opgelegd van de Rotterdamse rechter.

Ze was jarenlang lid van terreurgroep Daesh en bedreef propaganda vanuit het kalifaat.

"Yes, we zijn hier om te heersen", schreef Fatima H. op Twitter. "We nemen jullie huizen in, we nemen jullie rijkdom af en jullie levens. Precies zoals jullie het bij ons hebben gedaan! Yes, we haten jullie uit zijn naam".

H. verbleef vanaf de zomer van 2013 zes jaar lang in het strijdgebied van Daesh in Syrië. Het OM heeft vier jaar cel tegen haar geëist. De vrouw was getrouwd met een Belgische Daesh-strijder die in 2017 om het leven kwam. Met hem kreeg zij twee kinderen.



In 2019 keerde H. met haar twee kinderen via Turkije terug naar Nederland. Ze was één van de eerste spijtoptanten die terugkeerden uit het oorlogsgebied. Haar terugkeer zou deels zijn betaald door Samir A., een bekende salafist die momenteel in Nederland wordt vervolgd voor het financieren van terrorisme.

Fatima H. voerde bij de rechtszaak zelf een bekende verdediging aan: dat ze naar Syrië was gegaan om "weeskinderen te helpen", dat ze niets wist van de gruweldaden van Daesh of dat haar man een strijder was.



Haar advocate voerde aan dat H. in het kalifaat zwaargewond is geraakt door rondvliegende bomscherven en daardoor ook psychisch is getraumatiseerd. Ze zou het zwaar hebben op de Terroristenafdeling van de gevangenis omdat er een militair oefenterrein naast ligt, maar van zo’n oefenterrein is niets bekend.

In elk geval gelooft de rechtbank weinig van de verhalen van Fatima H. en legt 48 maanden gevangenisstraf op - waarvan 16 maanden voorwaardelijk. "Na de terugkeer uit het Daesh-strijdgebied is bij de verdachte sprake van ontgoocheling en spijt", aldus de rechter. "Het risico dat ze weer radicale netwerken gaat opzoeken en zich actief bezig gaat houden met radicale ideologie wordt als matig beoordeeld." Wel houdt de rechter er ernstig rekening mee dat Fatima opnieuw geweldsmisdrijven gaat plegen.



H. is het Nederlanderschap in december ontnomen en tot ongewenst vreemdeling verklaard. "Tegen het advies van het Openbaar Ministerie in en voordat er een strafrechtelijke veroordeling is", merkt de rechtbank kritisch op.

Fatima heeft wel hoger beroep aangetekend tegen deze beslissingen. Als ze dat verliest, zal zij na het uitzitten van een eventuele straf Nederland moeten verlaten.

H. beschikt nog over een Marokkaans paspoort. Haar twee jonge kinderen zijn ondergebracht bij een familielid.

