Witte Huis haalt troepen Afghanistan voor 11 september terug

De Verenigde Staten gaan hun troepen in Afghanistan dit jaar terugtrekken. Volgens de krant The Washington Post heeft president Joe Biden besloten dat het vertrek op 11 september zal zijn afgerond.

Het is dan precies twintig jaar geleden dat moslimextremisten de VS aanvielen met aanslagen in New York en Washington.

In de strijd tegen terrorisme trokken de VS vervolgens naar Afghanistan voor de jacht op Osama bin Laden, het brein achter de verwoestende terreur.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken had onlangs gesteld dat de Amerikanen zich niet in hun eentje terugtrekken uit Afghanistan, maar samen met de NAVO-bondgenoten "als de tijd daarvoor rijp is". Aan de NAVO-missie in Afghanistan dragen ook Nederland en andere lidstaten troepen bij.



Naar verluidt gaan Blinken en de Amerikaanse defensieminister Austin de NAVO-lidstaten woensdag op de hoogte brengen.

De vorige Amerikaanse president Donald Trump had, zonder de bondgenoten te raadplegen, aangekondigd de Amerikaanse troepen uiterlijk op 1 mei weg te halen. Dat werd afgesproken met de radicaalislamitische Taliban, die zich ondanks een jarenlange strijd met de buitenlandse troepenmacht konden handhaven.

