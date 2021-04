Nieuwe versoepelingen pas na piek derde coronagolf

Er komen pas nieuwe versoepelingen van de coronaregels als de piek van de derde coronagolf, waar Nederland nu in zit, voorbij is.

Dat zegt demissionair zorgminister Hugo de Jonge op een persconferentie over corona. Daarbij wordt dagelijks gekeken naar het aantal ziekenhuisopnames.

Volgende week dinsdag wordt gekeken of versoepelingen mogelijk zijn. Zondag werd al bekend dat voorgenomen versoepelingen voor 21 april, zoals het openen van terrassen en het opheffen van de avondklok, met een week worden uitgesteld naar 28 april.

Premier Mark Rutte vindt het "jammer" dat 21 april als mogelijke datum voor de eerste stappen richting heropening van de samenleving, vorige week voortijdig is uitgelekt. Die datum is vervolgens "een eigen leven gaan leiden", zegt hij.



Slag om de arm

"Het is ongelooflijk teleurstellend voor iedereen die op basis van uitgelekte berichten plannen aan het maken was", zegt Rutte. Maar: "21 april komt gewoon echt te vroeg".

Het kabinet bekijkt voortaan van week tot week wat er op basis van de besmettingscijfers en de ziekenhuisbezetting wel en niet kan. De eerste datum waarop mogelijk maatregelen kunnen worden losgelaten, is 28 april. "En 'mogelijk' onderstreep ik", aldus Rutte.

