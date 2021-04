Marokko: Horeca vraagt regering om opheffing avondklok tijdens ramadan

De nationale horecavereniging heeft de regering in een petitie gevraagd om de strenge avondklok tijdens de vastenmaand op te heffen

Café- en restauranteigenaren hebben eerder al hun bezorgdheid geuit over de impact van de avondklok tijdens de Ramadan. De vastenmaand begint in Marokko op woensdag 14 april.

Noureddine El Haraq, de voorzitter van de vereniging, ondertekende de petitie en benadrukte dat de opschorting van de avondklok kan bijdragen aan het redden van de noodlijdende sector.

In de petitie wordt gewaarschuwd dat het besluit om de avondklok tijdens de Ramadan te handhaven kan resulteren in een "volledige ineenstorting" van de sector die voor veel Marokkanen een inkomstenbron is.



Marokko besloot de avondklok tijdens de ramadan aan te scherpen om verspreiding van met name gemuteerde varianten van het coronavirus te beperken. Vooral nu de gevreesde Britse virusmutatie in meerdere regio's in Marokko de kop opsteekt.

De aangescherpte avondklok is een doodstrop voor de horeca. Tijdens de vastenmaand wordt overdag nauwelijks geld verdiend en door de coronamaatregelen moet de horeca al maandenlang dagelijks om 20.00 uur sluiten. Normaal gezegd belooft de Ramadan hoogtijdagen voor de horeca omdat veel mensen pas na zonsondergang de deur uit gaan.

© MAROKKO.NL 2021