HCP: bijna helft Marokkaanse mannen weleens slachtoffer van geweld

44% van de Marokkaanse mannen heeft in het dagelijks levens weleens een vorm van geweld meegemaakt

Dat blijkt uit een recent onderzoeksrapport van het Marokkaanse bureau voor planning en statistiek HCP.

De Hoge Commissie voor Planning heeft voor het onderzoek meer dan 3.000 mannen in de leeftijden 15 tot 74 jaar ondervraagd en onderzocht hoe vaak de respondenten gewelddadig waren behandeld in de openbare ruimte, op het werk of thuis.

Ongehuwde mannen hebben met 54 procent vaker te maken met geweld dan gehuwde mannen (28 procent). In de meeste gevallen ging het om psychisch geweld (37 procent), gevolgd door fysiek geweld (11 procent), seksueel geweld (2 procent) en economisch geweld (1 procent).



De studie toont ook aan dat 12 procent van de mannen te maken heeft gehad met geweld gepleegd door een familielid, 10 procent ervaart weleens geweld in de openbare ruime, gevolgd door geweld op het werk (16 procent) en school of universiteit (12 procent). Voor de meeste jonge mannen (52%) zijn vaders het meest geneigd geweld tegen hen te gebruiken.

Van de mannen die weleens te maken hebben gehad met 'psychologisch geweld' zegt 32 procent dat dit te maken had met partners die met geweld 'haar manier van het huishouden' aan de echtgenoot oplegden. In 31 procent van de gevallen ging het om partners die voortdurend willen weten waar de man uithangt. In 23 procent van de gevallen ging het om woedende jaloerse partners nadat de man met andere vrouwen sprak.



Opmerkelijk is ook dat 75 procent van de mannen heeft aangegeven weleens te hebben 'geleden' nadat hun partners enkele dagen weigerden met hen te praten.

Woongebied

Uit het onderzoek blijkt ook dat de woonplaats van grote invloed is op het niveau van geweld dat mannen ervaren.



Zo'n 33% van de mannen die in stedelijke gebieden wonen had in de laatste twaalf maanden weleens te maken hebben gehad met een vorm van geweld, tegenover 27 procent van de mannen die woonachtig zijn in landelijke gebieden.

Werk en studie

Op de werkplek had 16% van de mannen het afgelopen jaar ten minste één daad van geweld meegemaakt. Geweld op het werk is in de meeste gevallen (52 procent) afkomstig van buitenstaanders - niet-collega's die regelmatig de werkplek bezoeken - zoals klanten en leveranciers, daarna volgen leidinggevenden (43 procent) en collega's (40 procent). Vrijwel alle gewelddaden op de werkplek zijn van psychologische aard.



Volgens HCP had 12% van de mannelijke leerlingen en studenten te maken gehad met ten minste één daad van geweld in onderwijs- en opleidingsinstellingen.

Daarentegen worden studenten op het platteland vaker blootgesteld aan geweld op school (19 procent) dan hun leeftijdsgenoten in stedelijke gebieden (10 procent).

