Rabat: bejaarde man overleden na overdosis Viagra

Een bejaarde man is vorige week overleden nadat hij overmatig Viagra heeft gebruikt.

De 80-jarige horecaondernemer was op een hotelkamer in gezelschap van een 20-jarig meisje en werd met ernstige hartklachten overgebracht naar de spoedafdeling van het ziekenhuis waar hij even later overleed.

De gerechtelijke politie startte een onderzoek naar de jonge vrouw en de eigenaar van het apart-hotel. Uit autopsie van het lichaam van de overleden man bleek al snel dat het overmatig gebruik van Viagra de doodsoorzaak was.

Door de resultaten van de autopsie konden de jonge vrouw en de eigenaar van het appartement opgelucht ademhalen. Het betreft niet langer een moordzaak.

De twee zullen echter wel worden vervolgd voor prostitutie en het schenden van de coronamaatregelen. Het tweetal is gearresteerd.

