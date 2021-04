'Immune' bedevaartgangers luiden in Mekka begin ramadan in

Bedevaartgangers die worden beschouwd als immuun tegen het coronavirus hebben dinsdag rondjes gelopen rond de Kaäba in het Saoedische Mekka, de heiligste plaats van de islam.

De pelgrims die meededen aan de umrah, een bedevaart die het hele jaar door gemaakt kan worden, luidden er de islamitische vastenmaand ramadan in.

De gelovigen, allemaal met mondkapjes, werden in kleine groepjes de Masjid al-Haram (Grote Moskee) binnengelaten om zeven keer rond de Kaäba te lopen. De godsdienstige rituelen moesten allemaal met strikte inachtneming van het afstand houden worden uitgevoerd.

Alleen pelgrims die zijn 'geïmmuniseerd' zijn tegen het coronavirus kwamen in aanmerking voor de benodigde vergunning voor de bedevaart, zo besliste het Saoedische ministerie voor Bedevaartzaken eerder deze maand.



Het ministerie maakt onderscheid tussen drie categorieën 'geïmmuniseerden': mensen die al twee vaccinatieprikken hebben gehad, mensen die minstens 14 dagen geleden een eerste prik hebben gekregen, en mensen die hersteld zijn van Covid-19.

Volgens Saoedische staatsmedia kunnen als gevolg van het nieuwe beleid nu per dag zo'n 50.000 pelgrims en 100.000 biddende gelovigen de grote moskee van Mekka bezoeken. Het is nog onduidelijk of het huidige beleid ook gaat gelden bij de Hadj, de grote bedevaart later dit jaar. Saoedi-Arabië heeft momenteel net als veel andere landen te maken met stijgende coronacijfers.



In juli vorig jaar besloot Saoedi-Arabië de hadj aanzienlijk aan banden te leggen. Uiteindelijk werden alleen 10.000 bedevaartgangers uit Saoedi-Arabië zelf toegestaan, een fractie van de 2,5 miljoen moslims die in 2019 vanuit alle hoeken van de wereld naar het land afreisden.

Saoedi-Arabië heeft tot dusver ruim 400.000 coronabesmettingen geregistreerd. Voor zover bekend zijn er zeker 6700 personen in het land overleden aan de gevolgen van Covid-19.

