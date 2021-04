Ook VK wil vrijwel alle troepen voor 11 september Afghanistan uit

Het Verenigd Koninkrijk wil in navolging van de Verenigde Staten bijna al zijn troepen uit Afghanistan hebben teruggetrokken op 11 september dit jaar, meldt de Britse krant The Times.

De Amerikaanse president Joe Biden maakte eerder dinsdag al bekend dat hij de terugtrekking van zijn troepen wil hebben voltooid op de twintigste verjaardag van de aanslagen op onder meer het World Trade Center in New York.

Het Verenigd Koninkrijk heeft plannen gemaakt om een militaire trainingsfaciliteit in de Afghaanse hoofdstad Kabul over te dragen aan de lokale autoriteiten, aldus The Times. In Afghanistan dienen momenteel zo'n 750 Britse soldaten. Die zouden het moeilijk krijgen zonder steun van hun Amerikaanse collega's. Amerikaanse legerbases en infrastructuur zijn daarnaast onmisbaar voor de gelegerde Britten.

De Amerikanen en hun bondgenoten vielen in oktober 2001 Afghanistan binnen voor de jacht op Osama bin Laden, het vermeende brein achter de verwoestende terreuraanslagen van 11 september 2001. Bin Laden hield zich in Afghanistan schuil met steun van de Taliban, die er destijds de macht hadden.



De aftocht moet een einde maken aan de langste oorlog die de Verenigde Staten voerden. De VS zijn van plan om na 11 september dit jaar nog wel met "aanzienlijke middelen" in de regio aanwezig te blijven om een mogelijk oplaaien van terroristische gevaren tegen te gaan.

Het is nog onduidelijk welke gevolgen de Amerikaanse en Britse terugtrekking heeft voor de tiendaagse Afghanistan-top die eind deze maand in Istanbul moet plaatsvinden. De Taliban maakte dinsdag laat bekend dat zij niet bij zo'n top zullen aanschuiven voordat alle buitenlandse troepen Afghanistan hebben verlaten.

© ANP 2021