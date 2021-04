In Laayoune wordt gewerkt aan de langste brug van Marokko

In de hoofdstad van de Marokkaans Sahara wordt momenteel gewerkt aan de Laayoune-brug.

Minister Abdelkader Aamara (Industrie, Handel en Nieuwe Technologieën) sprak onlangs over de verschillende infrastructurele projecten in de zuidelijke provincies en de voortgang van het nieuwste snelwegtraject van Marokko.

De Laayoune-brug is onderdeel van de Tiznit-Dakhla-snelweg en wordt met 1.650 meter de langste brug van het land. De brug kost ruim 1,1 miljard DH (€ 102 miljoen).

Momenteel behoort de titel van de langste brug in Marokko toe aan de Mohammed VI-brug in Rabat, die 950 meter lang is.



De snelweg maakt deel uit van het streven om een ​​transcontinentale snelweg te creëren die Europa via Marokko zal verbinden met Sub-Sahara Afrika. De snelweg Tiznit-Dakhla zal zich over een afstand van 1055 kilometer door de zuidelijke provincies uitstrekken. De snelweg zelf kost 10 miljard DH (€ 935 miljoen).

Hoewel de oorspronkelijke deadline voor de voltooiing van de snelweg eind 2021 was, bevestigde Aamara onlangs dat de bouw in plaats daarvan in 2022 zal worden afgerond.

