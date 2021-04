Marokko lanceert binnenkort investeringsplatform voor diaspora

Het digitale investeringsplatform is specifiek bedoeld voor Marokkanen die in het buitenland wonen (MRE).

Dat meldt Nezha El Ouafi, de minister-afgevaardigde verantwoordelijk voor Marokkanen die in het buitenland wonen.

Het initiatief is bedoeld als een georganiseerde institutionele ontmoetingsruimte voor diaspora die wenst te investeren in het vaderland. Het platform biedt mogelijkheden om informatie uit te wisselen over de investeringsmogelijkheden die Marokko op verschillende terreinen biedt.

Het aantal MRE's wordt momenteel geschat op meer dan vijf miljoen over de hele wereld. De prognoses geven aan dat het aantal geschoolde Marokkanen dat in het buitenland woont de komende jaren exponentieel zal groeien.



Ondanks de crisis is het aantal geldoverboekingen van MRE's in coronajaar 2020 gestegen tot ongeveer 68 miljard DH (€6,2 miljard) en ook voor komend jaar verwacht de Marokkaanse centrale bank Bank al-Maghrib een recordaantal overboekingen. Uit recent onderzoek van het nationale bureau voor planning en statistiek (HCP) blijkt echter dat de diaspora nauwelijks investeert in Marokko; slechts 2,9% investeert in het vaderland.

De Marokkaanse regering streeft naar meer betrokkenheid en investeringen vanuit de MRE. El Ouafi benadrukte het belang van de groeiende belangstelling voor de bijdrage van de diaspora aan het ontwikkelingsproces van het land, met name de opkomende generaties.



Het ministerie wil tegen 2030 een half miljoen investeerders mobiliseren om de banden van toekomstige Marokkaanse generaties met hun thuisland te versterken middels het aanscherpen en ondersteunen van de culturele aantrekkingskracht van Marokko in het buitenland.

Onder de maatregelen die het Koninkrijk heeft genomen om investeringen aan te moedigen en te vergemakkelijken, noemde El Ouafi de vereenvoudiging van de administratieve procedures om ondernemers in staat te stellen te profiteren van zowel de mogelijkheden als de kansen die worden geboden door de lancering van economische herstelplannen.



Ook poogt het ministerie een eind te maken aan de bureaucratie op Marokkaanse consulaten en moet het kersverse online platform Bladifiqalbi leiden tot meer interactie tussen Rabat en de jonge generatie buitenlandse Marokkanen.

Ondanks het streven om de MRE meer te betrekken bij het land werden nieuwe wetsvoorstellen om de diaspora van stemrecht te voorzien recent nog afgeketst door de regeringspartij van premier Saad Eddine El Othmani.

