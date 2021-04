Algerije herkauwt voorwaarden voor heropeningen grenzen met Marokko

Het Algerije van president Abdelmadjid Tebboune stelt specifieke voorwaarden voor de heropening van de landgrenzen met Marokko, die sinds 1994 gesloten zijn.

In een interview met Arabic Post stelt de Algerijnse Minister van Communicatie Ammar Belhimer dat Marokko maatregelen moet nemen om de grensoverschrijdende handel in wapens en drugs aan banden te leggen.

Volgens Belhimer is de constructieve welwillendheid van Marokkaanse functionarissen om de grenzen met het buurland te heropenen niet voldoende en moet Rabat eerst iets doen aan de "Marokkaanse aanvallen en misdaden tegen Algerije".

De roep om de vermeende Marokkaanse wapen- en drugshandel te bestrijden is niet nieuw. Het onderwerp was tijdens het hoogtepunt van het Marokkaans-Algerijnse conflict het voornaamste hekelpunt van Algerijnse ministers en generaals. Met de toetreding van Abdelaziz Bouteflika tot het presidentschap verdween in 1999 het onderwerp uit het politieke landschap.



Sindsdien hebben Algerijnse functionarissen drie voorwaarden ingeroepen; stopzetting van de "mediacampagne" tegen hun land, beëindiging van de "massale infiltratie van drugs uit Marokko" en de erkenning van het door Algerije gesteunde Polisario-Front.

Tebboune verklaarde eerder al dat een heropening van de grens onmogelijk is zolang Rabat geen officiële excuses aanbiedt. Volgens het staatshoofd werd het Algerijnse volk "vernederd" op de dag dat Rabat de grenzen sloot.

© MAROKKO.NL 2021