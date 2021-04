Megafraudeur Bernard Madoff overleden in gevangenis

Megafraudeur Bernard Madoff is woensdag overleden in een Amerikaanse gevangenis.

Dat meldt de Amerikaanse federale dienst van bewaring, de overheidsorganisatie die verantwoordelijk is voor de gevangenissen.

Madoff leidde jarenlang een piramidespel met beleggingen van mensen die daarbij tientallen miljarden dollars verloren. Hij zat een gevangenisstraf uit van 150 jaar. Eind 2008 kwam de fraude aan het licht.

Tot zijn bekentenis in 2009 gold de oud-topman van technologiebeurs Nasdaq als een gerespecteerd zwaargewicht in de financiële wereld. Hij werd gearresteerd nadat hij de jarenlange fraude had opgebiecht tegen zijn zoons.



Madoff erkende het grootste piramidespel uit de geschiedenis te hebben geleid. In een piramidespel wordt geld van nieuwe investeerders gebruikt om bedragen uit te betalen aan eerdere investeerders. Het leidde tot een schade van naar schatting tussen de 19 miljard dollar en 65 miljard dollar.

Onder de duizenden slachtoffers van Madoff waren particulieren, liefdadigheidsinstellingen en pensioenfondsen. Ook Nederlandse beleggers zouden voor miljarden euro's zijn benadeeld.



Vorig jaar juni wees een rechter nog een verzoek van Madoff af om eerder te worden vrijgelaten uit de gevangenis in Butner, in North Carolina. Madoff zou stervende zijn geweest en ernstige nierklachten hebben. Volgens zijn advocaat zat de 82-jarige crimineel in een rolstoel.

De rechter noemde het "heel spijtig" dat Madoff ziek is, maar zag verder geen reden om hem vrij te laten. "Toen ik meneer Madoff veroordeelde in 2009, was het absoluut mijn bedoeling dat hij de rest van zijn leven in gevangenschap zou doorbrengen", aldus de rechter.

© ANP 2021