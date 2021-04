Ramadan 2021: langste en kortste vastenperiode wereldwijd

In Groenland ervaren moslims de langste vastenperiode, terwijl ze in Nieuw-Zeeland juist het kortst vasten.

In alle landen is de Ramadan inmiddels begonnen. De islamitische jaarkalender is korter dan Gregoriaanse kalender en verschuift elk jaar met 10-12 dagen, daardoor verschuift ook de aanvang van de vastenmaand elk jaar. Dit jaar startte de Ramadan op 12 en 13 april.

Tijdens de vastenmaand verschillen de uren van vasten van land tot land, afhankelijk van de geografische locatie.

Afrika

Moslims in Marokko en Egypte vasten het langst in Afrika, variërend van 14-15 uur. Ethiopië, Senegal en Nigeria vasten tussen de 13-14 uur.



Zuid-Afrika heeft met 11- 12 uren de kortste vastentijd.

Midden-Oosten

Turkije heeft de langste vastenperiode in het Midden-Oosten, moslims daar zullen het vasten na 15-16 uur verbreken.



Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), Irak en Libanon zullen ongeveer 14-15 uur vasten. In Jemen ervaren moslims met 13-14 de kortste vastenuren in de regio.

Europa

De Scandinavische landen hebben over het algemeen de langste vastenperioden. Moslims in IJsland vasten 19-20 uur. Zweden, Noorwegen en Denemarken vasten 17-18 uur.



Moslims in Frankrijk en Zwitserland vasten 16-17 uur. In Italië, Spanje en Griekenland wordt 15-16 uur gevast.

Amerika

Moslims die in Zuid-Amerika wonen, inclusief Brazilië, Argentinië, Paraguay en Uruguay, zullen 11-13 uur vasten, afhankelijk van de exacte locatie. 11-13 uur vasten wordt in vergelijking met andere landen als kort beschouwd.



Moslims die in Noord-Amerika, inclusief Canada en de VS wonen, zullen gemiddeld tussen de 15-16 uur vasten. Moslims in Groenland vasten tussen de 19-20 uren per dag.

Azië

In Azië duurt de vastenperiode ongeveer 16 uur. Moslims in China vasten 14-16 uur, Noord-Korea (15-16 uur), Japan (14-15 uur) en India (14-15 uur).

Australië

Net als landen in Zuid-Amerika, zullen Australië en Nieuw-Zeeland dit jaar tot de landen behoren met de kortste vastenperioden. Moslims die in deze landen wonen, zullen 11-12 uur vasten.

