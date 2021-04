Al Matrooshi wordt de eerste vrouwelijke Arabische astronaut bij NASA

De 27-jarige werktuigbouwkundige Nora Al Matrooshi zal dit jaar in de Verenigde Staten deelnemen aan de opleiding voor nieuwe ruimtevaarders van de NASA

Al Matrooshi is de eerste vrouw die door het ruimteprogramma van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) is geselecteerd voor de astronautenopleiding.

De 28-jarige vrouw werd gerekruteerd door het Mohammed Bin Rashid Space Center (MBR) en werd geselecteerd uit 4.300 kandidaten om bij NASA te trainen. Ze zal een training volgen in het Johnson Space Center in Houston, Texas.

Ze behaalde een graad in werktuigbouwkunde. Ze wordt gezien als een genie in de wiskunde na het winnen van de International Mathematical Olympics in 2011. Ze is ingenieur bij National Petroleum Construction Company.



Sjeik Mohamed Bin Rachid Al Maktoum, vice-president, premier van de Verenigde Arabische Emiraten en gouverneur van Dubai deelde trots het nieuws op zijn Twitter-account.

Hoewel de Emiraten ervoor hebben gekozen om vooral de aandacht te vestigen op Al Matrooshi, zijn het echter twee Emirati-astronauten die zich bij het programma zullen aansluiten.

De jonge vrouw vliegt met medeburger Mohammed Al Mulla, die ook deel uitmaakt van de selectie, naar Houston.

© MAROKKO.NL 2021