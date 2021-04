Premier El Othmani: situatie coronavirus niet veel positiever

Premier Saad Eddin El Othmani schetst een somber beeld van de epidemiologische situatie in het land

Ingegeven door het toenemende aantal mensen dat dagelijks besmet raakt met het coronavirus en het aantal kritische gevallen in ziekenhuizen.

Volgens El Othmani is de epidemiologische situatie in Marokko in de afgelopen weken weer zorgwekkend. Het aantal dagelijkse besmettingen is met 10 procent toegenomen en de gevreesde virusmutaties worden in steeds meer regio's waargenomen.

De regeringsleider sprak maandag tijdens een zitting van de twee Huizen van het Parlement over de toename van kritische gevallen en zei dat het aantal coronapatiënten op de intensive care met 14 procent is toegenomen.



Volgens de premier is de toename "een gevaarlijke indicator" van de situatie rondom het coronavirus in het land. Een hogere bezetting van de intensieve zorg kan de ontvangst van reguliere patiënten aanzienlijk beïnvloeden.

El Othmani maakt zich ook zorgen over de jonge leeftijd van steeds meer coronapatiënten die intensieve zorg nodig hebben. Volgens de premier komt dat door de verdere verspreiding van gemuteerde coronavarianten.



Uit het meest recente onderzoek is gebleken dat de Britse variant niet perse dodelijker is, maar wel aanzienlijk besmettelijker dan eerdere verschijningsvormen van het longvirus.



Ramadan-avondklok

De premier maakte maandag van de gelegenheid gebruik om de fel bekritiseerde verscherpte coronamaatregelen te rechtvaardigen.

El Othmani erkent dat de beslissingen die zijn regering heeft genomen "verrassend en onbegrijpelijk" kan zijn voor veel burgers, maar hij benadrukte dat ze van levensbelang zijn en in lijn liggen met de preventieve maatregelen die in veel andere landen worden genomen.

Ondanks de draconische maatregelen rekent de premier op het vertrouwen en intelligentie van zijn burgers. Hij hoopt dat iedereen zijn "gezonde verstand" blijft gebruiken en de voorschriften zal respecteren.

