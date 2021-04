België schrapt reisverbod, wel quarantaine bij langer tripje

Komende zondag om middernacht schrapt België het verbod op niet-essentiële reizen naar en vanuit het land.

Maar, zo waarschuwt premier Aleksander De Croo, reizigers die uit een 'rode' zone komen en langer dan 48 uur in België willen blijven, moeten nog steeds zeven dagen in volledige quarantaine met coronatests op de eerste en zevende dag. Dat geldt vooralsnog ook voor Nederlanders.

Nederland kleurt bijna geheel donkerrood op de 'coronakaart' van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding dat de coronacijfers in de EU met kleurcodes bijhoudt. De Croo raadt reizen voor de lol hoe dan ook nog af. De Belgische quarantaine-eis blijft tot het Europese 'coronacertificaat' in gebruik is genomen, zei hij na afloop van overleg van de zes regeringen in het land over versoepeling van de coronamaatregelen.

Met het digitale of papieren certificaat kan de eigenaar straks bewijzen dat hij is ingeënt, recent negatief is getest of voldoende antilichamen heeft. Onderhandelingen tussen de lidstaten het Europees Parlement en de Europese Commissie over het certificaat kunnen mogelijk snel worden afgerond zodat het in juni al reizen binnen de EU kan vergemakkelijken.



Maandag gaan ook de scholen in België open, met nog even alleen voor de hoogste klassen gedeeltelijk les op afstand. De week erop kunnen de winkels en contactberoepen zoals kappers hun activiteiten weer hervatten, vanaf 26 april. Belgen mogen dan in de buitenlucht met tien in plaats van nu vier mensen van buiten hun gezin afspreken.

Avondklok

In mei volgt een aantal grotere versoepelingen. Op zaterdag 8 mei wordt de avondklok, na een half jaar, afgeschaft. In plaats daarvan komt er tussen middernacht en 5 uur 's ochtends een samenscholingsverbod. 'Een blijk van vertrouwen aan het publiek", zei de premier.



Hij verwacht dat de Belgen zich eraan houden en de politie niet de hele nacht bezig moet zijn met straten en parken leeg te vegen. Ook mogen op 8 mei, in het weekend van Moederdag in België, de terrassen heropenen. Voor die datum is volgens De Croo gekozen omdat de deskundigen verwachten dat dan 70 procent van de 65-plussers is gevaccineerd en beschermd.

Er kunnen dan ook weer evenementen buiten plaatsvinden met maximaal 50 personen en de pretparken gaan open.

