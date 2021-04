Ramadan en corona: landen waar de Taraweeh nog wel worden gebeden

marokko 14 apr 19:03

In alle landen is de vastenmaand Ramadan inmiddels begonnen. Het is de tweede ramadan in coronatijd.

Ondanks de coronapandemie zijn veel moskeeën in Arabische landen open voor gelovigen. In een aantal landen is het, in tegenstelling tot vorig jaar, ook mogelijk om de nachtelijke Taraweeh-gebeden te verrichten. In tien landen is het verrichten van het vrijdaggebed, het bijwonen van de vrijdagpreek en het verrichten van de Taraweeh-gebeden gedurende de vastenmaand nog steeds mogelijk. 'Slechts' in vijf landen zijn de Taraweeh-gebeden niet toegestaan; Marokko, Tunesië, Qatar, Oman en Jordanië. Saoedi-Arabië, Palestina, Libanon, Libië, Bahrein, de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), Koeweit, Irak, Egypte en Algerije hebben daarentegen aangegeven de Taraweeh-gebeden toe te staan, in een aantal gevallen gebeurt dit onder verscherpte veiligheidsvoorwaarden.

In sommige landen gelden veiligheidsvoorschriften om de Taraweeh-gebeden op een veilige en verantwoorde manier uit te kunnen voeren. Daarbij kan worden gedacht aan een maximale tijdslimiet voor het gebed, de aanhoudende sluiting van sanitaire voorzieningen, het houden van fysieke afstand, het dragen van een mondkapje, het meenemen van een eigen gebedskleed, het verbod op religieuze lessen en iftar-bijeenkomsten en in een aantal gevallen gelden immunisatie-voorwaarden voor toegang tot het gebedshuis. Saoedi-Arabië

Koning Salman bin Abdulaziz Al Saud gaf zondag toestemming om de Taraweeh-gebeden te houden in de twee heilige moskeeën. Het gebed wordt echter ingekort tot maximaal tien 10 rak'ah in plaats van de reguliere 20 rak'ah.

De Saoedische autoriteiten kondigden eerder al aan dat moskeeën in het Koninkrijk tijdens de vastenmaand open blijven. De i'tikaaf, iftar en collectieve dageraad zijn echter niet toegestaan. Volgens Saoedische staatsmedia kunnen als gevolg van het nieuwe beleid nu per dag zo'n 100.000 biddende gelovigen en 50.000 pelgrims de grote moskee van Mekka bezoeken.

Palestina

De Palestijnse regering kondigde zaterdag aan dat het de uitvoering van Taraweeh-gebeden in moskeeën zou toestaan. Het vrijdaggebed blijft daarentegen enkel mogelijk op openbare pleinen. Libanon

Op 7 april kondigde Dar Al-Fatwa aan dat de Taraweeh-gebeden in moskeeën worden toegestaan, op voorwaarde van het dragen van een mondkapje en het houden van fysieke afstand.

Ook dient elke moskeeganger een eigen gebedskleed mee te nemen en blijven wassingsplaatsen gesloten. Daarentegen zijn kinderen, ouderen en vrouwen niet toegestaan de dienst bij te wonen. Libië

De autoriteit voor Islamitische Zaken heeft op 5 april aangekondigd dat Taraweeh-gebeden in moskeeën kunnen worden gehouden, de maximumduur van de dienst wordt echter teruggebracht tot een half uur.

Voorwaarden blijven wel dat iedereen een eigen gebedskleed meeneemt, een mondkapje draag en fysieke afstand houdt. Bahrein

De golfstaat kondigde eerder deze maand aan dat moskeeën voor de vrijdag- en Taraweeh-gebeden open blijven, op voorwaarden dat moskeegangers (deels) zijn ingeënt tegen het coronavirus. De eerste coronaprik moet minimaal twee weken geleden zijn toegediend.

Koeweit

Het land heeft de avondklok ook tijdens de Ramadan voortgezet. De tijdens van de nachtelijke opsluiting zijn gedurende de vastenmaan echter gewijzigd naar 19.00 uur en 05.00 uur. Door de verruiming is het mogelijk om het avondgebed, de Taraweeh-gebeden en het Fadjr-gebed uit te voeren in de moskee. Emiraten (VAE)

De autoriteiten hadden op 17 maart aangekondigd de Taraweeh-gebeden in moskeeën toe te staan op voorwaarde dat de duur van het avondgebed en de Taraweeh-gebeden niet langer zijn dan 30 minuten. Het houden van gezamenlijke iftars blijft daarentegen expliciet verboden.

Irak

De Iraakse regering heeft geen nieuwe maatregelen aangekondigd, daardoor kunnen de gebeden als vanouds worden verricht en ook de nachtelijke Taraweeh-gebeden zijn niet aan voorwaarden gebonden. Egypte

Tijdens de vastenmaand is het bezoeken van moskeeën beperkt tot de dagelijkse plichten, de vrijdagpreken en Taraweeh-gebeden. De i'tikaaf zijn daarentegen niet toegestaan en ook de gebedsruimten voor vrouwen blijven op slot, meldde de Egyptische autoriteiten op 1 april.

Algerije

In buurland Algerije blijven de moskeeën tijdens de vastenmaand open voor de dagelijkse gebeden, het vrijdaggebed en de Taraweeh-gebeden. De dienst mag echter niet langer duren dan 30 minuten. Op 1 april meldde het Algerijnse Ministerie van Religieuze Zaken dat de avondklok die in 9 van de 58 staten geldt ook in de vastenmaand wordt gehandhaafd. De avondklok geldt tussen 23.00 uur en 04.00 uur. Marokko

Op 7 april meldde de Marokkaanse regering de verlenging van de noodtoestand en de aanscherpging van de avondklok. De bewegingsvrijheid is met een uur ingekort en de Taraweeh-gebeden zullen, net als verleden jaar, thuis worden verricht. © MAROKKO.NL 2021