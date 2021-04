'Rifaap, geitenneuker': Groen Links-raadslid El Messaoudi ontvangt dagelijks honderden racistische haatberichten

GroenLinks-raadslid Youssef El Messaoudi (38) uit Amersfoort ontvangt jaarlijks 100 tot 150 haatberichten.

El Messaoudi kreeg de afgelopen elf jaar als raadslid heel wat discriminerende en racistische vuiligheid over zich heen. Hij ontvangt naar eigen schatting 100 tot 150 haatberichten per jaar, meldt het Algemeen Dagblad.

De meeste haatberichten komen binnen via Twitter van anonieme trollen, maar ook via de mail en per brief. "De inhoud varieert van geitenneuker of rifaap tot ga terug naar je zandbak. Blijf van onze vrouwen af. En: jullie Marokkanen verpesten het voor iedereen. Ik denk niet dat mijn witte VVD- of CDA-collega’s zulke berichten ontvangen."

Acht jaar geleden werd El Messaoudi ernstig bedreigd nadat hij in de media in de bres sprong voor twee jongeren met een Marokkaanse achtergrond uit de wijk Kruiskamp. Zij werden door de politie zonder duidelijke aanleiding gefouilleerd. Zijn pleidooi tegen etnisch profileren riep veel emoties op. "Ik kreeg anonieme brieven thuis waarin stond dat ze wisten waar ik woonde. En dat ze me wilden helpen oprotten naar 'mijn eigen land'."



Van de PvdA, waarvoor El Messaoudi tot 2017 actief was als raadslid, ontving hij naar eigen zeggen weinig steun als hij racistisch werd bejegend. Ook niet tijdens een twitterstorm in het begin van zijn carrière over een rouwstoet die was verstoord door leerlingen van een islamitische school in Amersfoort.

Bij zijn huidige partij, GroenLinks, ervaart hij die steun wel. "Als collega’s zien dat ik discriminerende en racistische drek over me heen krijg, ontvang ik appjes. 'Hey Youssef, hoe gaat het? Trek je het nog?' Zo hoort het."



Hoewel El-Messaoudi nog altijd haatberichten ontvangt, heeft hij besloten zich er niks meer van aan te trekken. Hij wil niet meer zijn mond houden of zich inhouden zoals hij vroeger soms deed om maar geen reacties uit te lokken.

El Messaoudi vermoedt dat ook andere raadsleden met een migratieachtergrond die zich duidelijk uitspreken over politiek-gevoelige onderwerpen zoals discriminatie en racisme te maken hebben met haatberichten.

"Dat is de prijs die je betaalt. Zelfs als simpel raadslid in Amersfoort. Sociale media zwengelen de polarisatie tussen uiterst links en rechts aan. Daarom deel ik online ook niks over mijn privéleven, zoals veel andere raadsleden wel doen. Ik wil niet dat mijn vrouw of kinderen last krijgen van mijn strijd voor een rechtvaardigere samenleving.", aldus El Messaoudi.

