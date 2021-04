Algerijnen in de rij voor tafelolie, het beeld van een dreigende crisis

In Algerije stonden in onder meer El Milia begin deze week honderden mensen in de rij om een fles tafelolie te bemachtigen.

Algerije heeft traditioneel een tekort aan tafeloliën, vooral in de vastenmaand Ramadan neemt de binnenlandse vraag toe.

De lokale distributie van tafeloliën was in dit geval een liefdadigheidsinitiatief dat, met de zegen van de lokale autoriteiten, werd georganiseerd door een winkeleigenaar.

Terwijl de lokale bevolking bijeenkwam om van het initiatief te profiteren, waren de burgemeester, de gouverneur en vertegenwoordigers van de gendarmerie aanwezig om het goede verloop van de distributie te verzekeren.



Het olie- en aardgasrijke Algerije lijkt nog steeds niet in staat de bevolking van voldoende tafelolie te voorzien, te midden van landelijke protesten waarin de regering wordt gevraagd om fatsoenlijke levensomstandigheden.

Economische crisis

De schaarste aan dergelijke essentiële voedingsproducten in een land met enorme natuurlijke rijkdommen toont aan dat Algerije aan de rand van een verwoestende economische crisis staat als gevolg van het wanbeheer van natuurlijke hulpbronnen en de prevalentie van corruptie onder de politieke elite.



Algerije is chronisch niet in staat geweest om te voldoen aan de binnenlandse behoeften aan essentiële voedselproducten, te midden van een groeiende inflatie. Het nijpende probleem leidde in 2019 tot de opkomst van de Hirak-beweging. Een van de eisen van de demonstranten is het vertrek van de corrupte heersende elites die het land hebben verdronken in schulden en een oneindige cyclus van sociale en economische problemen.

In plaats van de binnenlandse problemen op te lossen verkiest de regering van president Abdelmadjid Tebboune er voor om allerlei externe 'dreigingen' aan te halen in een poging de loyaliteit van burgers voor zich te winnen door het creëren van een gemeenschappelijke buitenlandse vijand. De 'default setting' van Algiers is om uit te halen naar buurland Marokko.



Hervormingen

Ook in Marokko is van alles mis en leven veel burgers onder de armoedegrens. De helft van de bevolking moet rondkomen met 1200 DH (€ 110) per maand en door de coronacrisis staat het werkloosheidspercentage op recordhoogte van 11,9 procent. Rabat steekt echter de hand in eigen boezem en probeert met een scala aan projecten en initiatieven de sociale en economische problemen op te lossen.

Er wordt geïnvesteerd in de binnenlandse infrastructuur zoals het wegennet, het regionale en het landelijke openbaar vervoer, de energiesector, de zorginstellingen en het zorgstelsel. Er wordt gewerkt aan het creëren van nieuwe banen door buitenlandse investeerders aan te trekken en door het opzetten van omscholingsfaciliteiten en sociale werkgelegenheidsinitiatieven voor de oudere generatie ongeschoolde arbeiders die door de vele hervormingsplannen buiten de boot dreigen te vallen.



Daarnaast zullen 34 nieuwe investeringsprojecten de gevolgen van de coronacrisis moeten verzachten.

Tafelolie

Maar ook in Marokko kan niet altijd een eerlijke prijs voor tafeloliën worden gegarandeerd. Eind februari werd in het land nog opgeroepen tot een boycot van voedingsbedrijf Lesieur Cristal. De dochteronderneming van de Franse multinational Sofiprotéol had de prijzen van eetbare oliën aanzienlijk verhoogd. Volgens het bedrijf is de lokale prijsstijging het gevolg van duurder wordende grondstoffen op de wereldmarkt.



De prijsstijging van essentiële voedingsstoffen raakt de gewone burger direct in de portemonnee. Beloftes van een betere toekomst helpen immers niet bij het stillen van de honger van vandaag.

Tot die tijd kunnen de meest behoeftigen in Marokko rekenen op bijvoorbeeld de steun van Stichting Mohammed V.

