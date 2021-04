De Jonge: wegvallen Janssen zou zes weken vertraging opleveren

Als het nieuwe coronavaccin van Janssen helemaal niet kan worden gebruikt, dan kan dat leiden tot een vertraging van zes weken in de vaccinatieplanning van het ministerie van Volksgezondheid.

Zorgminister Hugo de Jonge zei dat in een toelichting op zijn besluit om Janssen niet te laten toedienen voordat er meer informatie is over ernstige bijwerkingen.

De minister gaat er overigens niet van uit dat Janssen helemaal wegvalt. "Ik ga ervan uit dat we het breed kunnen inzetten, hooguit met een doelgroepbeperking. Laten we niet hyperventilerend in de kroonluchter hangen. Eerst de feiten en transparant zijn."

Tegelijk noemt De Jonge het mooi nieuws dat Nederland en de Europese Unie eerder vaccins van Pfizer geleverd krijgen. "Het gaat om 2 miljoen doses. Nu is het een keer eerder meer en dat is fantastisch." Deze levering is niet meegenomen in de berekende vertraging van zes weken.



Vaccinatiebereidheid

De Jonge wil pas met de toediening van Janssen beginnen nadat het Europese geneesmiddelenbureau EMA met meer informatie komt over mogelijk ernstige bijwerkingen.

Het gaat om een zeldzame vorm van trombose, zoals ook het geval is bij het vaccin AstraZeneca. Tegelijk zegt de Europese toezichthouder dat de voordelen van het vaccin opwegen tegen de nadelen van eventuele bijwerkingen.



De minister wil desondanks toch eerst uitstel. Hij voegt zich daarin naar een advies van de fabrikant van Janssen van woensdag om het middel voorlopig nog niet te gebruiken.

Volgens De Jonge is op de lange termijn de bereidheid van mensen om zich te laten inenten "bepalend voor de snelheid waarmee we de crisis achter ons kunnen laten". De Jonge denkt dat de bereidheid een deuk kan oplopen "als we de leverancier negeren. Dus we wachten de feiten af voor volgende week. We maken ons niet op voorhand zorgen."

