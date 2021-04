Amerikaanse agente vervolgd voor doodschieten zwarte man

De agente die zondag in de Amerikaanse plaats Brooklyn Center een zwarte arrestant doodschoot, wordt vervolgd voor doodslag.

Ze is woensdagochtend aangehouden en moet bij een veroordeling maximaal tien jaar de gevangenis in. De witte agente, Kim Potter, schoot Daunte Wright (20) dood toen hij zich verzette tegen zijn arrestatie.

Hij werd in zijn auto aan de kant gezet na een verkeersovertreding, maar aangehouden vanwege een uitstaand arrestatiebevel. Volgens de lokale politiechef zag Potter haar vuurwapen aan voor haar stroomstootwapen.

Wrights dood leidde in de dagen daarna tot gewelddadige protesten in de voorstad van Minneapolis, ook nadat Potter en haar chef onder druk ontslag hadden genomen. De onrust in Brooklyn Center vindt plaats op het moment dat Minneapolis in het teken staat van het proces tegen een witte agent die verdacht wordt van het doden van een zwarte arrestant, George Floyd.



De dood van Floyd en andere zwarte Amerikanen leidde vorig jaar in de Verenigde Staten tot grote onrust en massale protesten tegen politiegeweld en racisme.

Ook in de rest van de wereld werden Black Lives Matter-protesten gehouden.

