Arbeidsminister: Regering niet verantwoordelijk voor tragedie naaiatelier Tanger

De regering is niet verantwoordelijk voor de brand in de ondergrondse naaiatelier waarbij begin dit jaar 29 mensen om het leven kwamen.

Dat is de conclusie van de Minister van Arbeid Mohamed Amkraz, meldt dagblad Al Massae vandaag.

Volgens de arbeidsminister heeft de eigenaar van de naaiatelier de 'clandestiene' werkplaats niet formeel aangemeld bij de autoriteiten, zoals in overeenstemming met artikel 135 van de Arbeidswetboek, daarin wordt bepaald dat werkgevers eerst een verklaring moet afleggen aan de arbeidsinspectie alvorens een werkplaats te openen.

De verklaring van Amkraz is opmerkelijk omdat eerder al bleek dat de naaiatelier legaal was en regelmatig werd bezocht door de arbeidsinspectie. Ook genoot de naaiatelier de nodige aandacht nadat een Spaanse TV-zender in 2019 een reportage had gemaakt over de textielindustrie in Noord-Marokko, daarin kwam de werkplaats en diens werknemers uitvoerig in beeld.



Volgens gegevens van de Marokkaanse Kamer van Koophandel (KvK) begon de naaiatelier in 2017 met haar activiteiten. Ook deed de onderneming aangifte bij de Belastingdienst en het sociale zekerheidsfonds CNSS, meldde Mustafa Benabd Al-Ghafour (voorzitter van de KvK-regio Tanger-Tetouan-Al Hoceima) tijdens een online bijeenkomst in februari.

Volgens de arbeidsminister betekent een TV-reportage echter niet dat de werkplaats ook daadwerkelijk is bezocht door arbeidsinspecteurs. Amkraz voerde aan dat de huisvesting van de werkplaats er toe heeft geleid dat de arbeidsinspecteurs de werkplaats oversloegen bij controles. De onderneming was gehuisvest in een ondergrondse garage, gelegen onder een woonvilla in Hay Alinas, nabij El Mers.

De minister voerde aan dat zijn ministerie verantwoordelijk blijft voor het toezicht op de arbeidsplekken, ook als deze zich bevinden in een clandestiene werkplaats. Maar daarvoor moet de ondernemer zich wel bekend maken bij de autoriteiten.

Amekraz stelde verder dat arbeidsinspecteurs regelmatig inspectiebezoeken afleggen bij bedrijven die onder de arbeidswetgeving vallen. Daar zitten volgens hem ook informele of clandestiene werkplakken bij. Bij overtreding van de arbeidswet sturen ze aanmerkingen en advies naar de eigenaren van het bedrijf.

