Franse regering 'betreurt' komst partijkantoren president Macron in Marokkaanse Sahara

De komst van twee lokale partijkantoren van La République en Marche! (LREM) was dinsdag aanleiding voor vragen tijdens de Nationale Vergadering in Parijs.

LREM, de politieke partij van de Franse president Emmanuel Macron, heeft onlangs aangekondigd twee nieuwe partijkantoren in Marokko te openen.

Parlementslid van de Franse Communistische Partij Jean-Paul Lecoq stelde vragen over het besluit van de Franse president. Daarop antwoordde de Franse staatssecretaris voor Europese Zaken, Clément Beaune, de opening van de partijkantoren te "betreuren" maar dat het een "lokaal genomen initiatief" betreft dat verder weinig zal veranderen aan het standpunt van Frankrijk inzake de Sahara-kwestie.

Beaune herinnerde aan het traditionele standpunt van Frankrijk inzake het Sahara-conflict en omschreef deze als "gunstig voor een politiek proces binnen de kaders van internationale legaliteit en de Verenigde Naties". Hij voegde daar later aan toe: "Laten we eerlijk zijn, vanuit dit perspectief is het Marokkaanse autonomieplan een serieuze en geloofwaardige basis voor discussie waarmee rekening moet worden gehouden".



De komst van de Franse partijkantoren zorgde voor lichte vreugde in Marokko. De keuze voor het Zuid-Marokkaanse Dakhla als uitvalsbasis van de Franse politieke partij kan duiden op een Franse erkenning van de Marokkaanse soevereiniteit over de Sahara.

Dat de vraag over de partijkantoren uit de koker van Lecoq komt is opmerkelijk. Marokkaanse media omschrijft de parlementariër als een vriend van het Algerijnse regime. Vorige week ontstond ophef nadat de Franse premier Jean Castex een belangrijk bezoek aan Algerije uitstelde. Het bezoek stond aanvankelijk gepland voor afgelopen zondag maar werd enkele dagen daarvoor uitgesteld vanwege "de coronamaatregelen", leest de officiële verklaring van het kantoor van de Franse premier.



Insiders beweren echter dat het uitstel een diplomatieke oorzaak kent. Zo zou Algiers niet tevreden zijn met de omvang en het diplomatieke gewicht van de Franse delegatie. Zo werd de komst van de Franse ministeriële delegatie van binnenlandminister Gerald Darmanin op het laatste moment afgezegd.

Het nieuws over het uitgestelde bezoek kwam twee dagen nadat LREM de komst van de twee kantoren in Marokko aankondigde.

