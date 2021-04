Voorstel voor slavernijcompensatie verdeelt parlement VS

Een Amerikaanse parlementscommissie heeft een voorstel goedgekeurd dat kan leiden tot compensatie voor de nakomelingen van slaven.

Dat wordt door voorstanders gezien als een mijlpaal, maar volgens Amerikaanse media is het zeer de vraag of het verdeelde Congres tekent voor het plan. Daar staat in dat een commissie met voorstellen moet komen om zwarte Amerikanen schadeloos te stellen.

Het plan dateert volgens The Washington Post al uit 1989, maar bleef tientallen jaren op de plan liggen. Daar kwam vorig jaar verandering in. Toen ontstond maatschappelijke onrust na de dood van zwarte Amerikanen zoals George Floyd, die om het leven kwam toen de politie hem arresteerde.

Het voorstel kreeg in de commissie voor justitie van het Huis van Afgevaardigden alleen de steun van Democratische politici. Alle Republikeinen waren tegen. Commissievoorzitter Jerrold Nadler ziet het voorstel als het startpunt van een "nationale discussie" over de slavernij, segregatie en racisme. Het plan moet nu ook nog door het parlement worden geloodst.



Effecten van slavernij en discriminatie

De hoogste Republikein in de commissie legde uit waarom hij tegen het voorstel is. "Er wordt 20 miljoen dollar uitgetrokken voor de oprichting van een commissie die al op voorhand heeft besloten dat er geld wordt afgepakt van mensen die zelf nooit waren betrokken bij de slavernij", zei politicus Jim Jordan volgens ABC News. "En dat wordt dan gegeven aan mensen die er zelf nooit het slachtoffer van waren."

Als het plan definitief wordt goedgekeurd, moet een 13-koppige commissie de effecten van slavernij en discriminatie gaan onderzoeken. Daarna mogen de onderzoekers hun bevindingen presenteren in het parlement en voorstellen doen over compensatie. Er bestaat nog discussie over waar die precies uit zou moeten bestaan. Sommige aanhangers pleiten voor een geldbedrag voor nazaten van slaven.

