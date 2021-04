Controversiële veiligheidswet goedgekeurd in parlement Frankrijk

De Franse Tweede Kamer heeft ingestemd met de controversiële veiligheidswet die de veiligheid van de politie moet vergroten.

Daarin wordt onder meer het kwaadwillig helpen identificeren van politieagenten strafbaar gesteld. Vanwege onvrede vanuit de bevolking is de inhoud van de wet deels aangepast, maar er is nog altijd kritiek.

Het wetsvoorstel was al goedgekeurd door de senaat. In een eerdere versie van de wet werd het delen van herkenbare beelden van politieagenten strafbaar gesteld als de "fysieke of mentale integriteit" in gevaar kan worden gebracht. Nu is besloten dat het strafbaar is als er met kwade opzet wordt geholpen bij de identificatie van agenten, meldt France24. Op overtreding staat maximaal een celstraf vijf jaar en een boete van 75.000 euro.

Critici zeiden dat de wet het voor journalisten en burgers moeilijker zal maken om gevallen van politiegeweld aan het licht te brengen. De massale betogingen tegen de wet leidden meermaals tot ongeregeldheden waarbij de veiligheidsdiensten moesten ingrijpen.



De inhoud werd vanwege de onrust aangepast door de regeringspartij van president Emmanuel Macron, maar critici zijn nog steeds ontevreden omdat de wet volgens hen op verschillende manieren kan worden geïnterpreteerd.

In de wet is verder onder meer bepaald dat lokale politie meer autonomie krijgt en breidt ook het gebruik van surveillancedrones uit.

© ANP 2021