Frankrijk passeert grens van 100.000 coronadoden

Frankrijk is de grens van 100. 000 coronadoden gepasseerd. Alleen in zeven andere landen zijn meer sterfgevallen geregistreerd dan in Frankrijk.

In de afgelopen dertig dagen registreerde Frankrijk zo'n 9000 nieuwe sterfgevallen. Tijdens de tweede lockdown, die eind november eindigde, ging het om circa 16.000 overlijdens van coronapatiënten per maand. Tijdens de piek van de eerste golf in april 2020 werden 21.000 sterfgevallen genoteerd.

Dankzij de coronavaccins is het aantal sterfgevallen onder ouderen, die als eerste aan de beurt komen voor een prik, flink teruggelopen. Halverwege november stierven wekelijks meer dan 1500 ouderen, begin januari waren het er 800 en vorige week slechts 48.

Langzame vaccinatiecampagne

Volgens critici gaat de vaccinatiecampagne in Frankrijk te langzaam. In het land met 67 miljoen inwoners zijn 15,8 miljoen prikken gezet. Er liggen momenteel meer dan 4900 coronapatiënten op de intensive cares van de ziekenhuizen. Dat is het hoogste aantal sinds de eerste golf in de lente van 2020.



Wereldwijd zijn meer dan drie miljoen coronagerelateerde sterfgevallen gemeld. Een derde daarvan is afkomstig uit Europa. Binnen Europa tellen alleen het Verenigd Koninkrijk en Italië meer sterfgevallen dan Frankrijk. Het gaat in alle landen om gevallen die bekend zijn bij de autoriteiten.

De werkelijke aantallen kunnen hoger liggen.

