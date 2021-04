iPhone kroongetuige spookt hardnekkig rond in proces Taghi

De iPhone die Nabil B. , kroongetuige in het liquidatieproces Marengo rond hoofdverdachte Ridouan Taghi, vijf maanden lang in zijn cel heeft gehad, blijft de gemoederen flink bezighouden.

Een deel van de appberichten die het toestel bevatte is aan advocaten en verdachten in het proces vrijgegeven. De inhoud daarvan geeft volgens de raadslieden volop aanleiding de kroongetuige op korte termijn opnieuw te horen.

Zij hebben dit vrijdag tijdens een zitting in de megazaak verzocht. Nabil B. is de afgelopen weken een uitvoerig op de zitting gehoord. Dat leidde soms tot pittige confrontaties tussen hem en zijn ondervragers. De advocaten menen dat B. "calculerend" te werk gaat en lang niet altijd en overal de waarheid vertelt. De vrijgegeven iPhoneberichten zouden hun vermoedens op dit punt bevestigen.

Tot dusver heeft het Openbaar Ministerie 220 berichten vrijgegeven die zijn gewisseld tussen B. en zijn vriendin. In totaal zou het toestel 17.000 berichten hebben bevat, ook met anderen dan de vriendin. B. had de telefoon in zijn cel tussen september 2017 en en februari 2018. In 2017 sloot hij zijn kroongetuigendeal met justitie. Pas in de zomer van 2019 kwam aan het licht dat B. geruime tijd twee telefoons in zijn cel heeft gehad. Naast de iPhone betrof dit een smartphone waarmee versleutelde berichten konden worden verstuurd, zogeheten pgp's.



Volgende week dinsdag staat een verhoor van B.'s vriendin gepland, achter gesloten deuren bij de onderzoeksrechter. Advocaat Nico Meijering wil de hele inhoud van de iPhone kunnen bestuderen voordat dit verhoor plaatsvindt. Meijering staat verdachte Mohamed R. bij. Ook Inez Weski, die Taghi bijstaat, zou aan het verhoor meedoen. Het Openbaar Ministerie gaf vrijdag aan dat de inhoud van de iPhone buiten het verhoor moet worden gehouden.

Meijering was hier verontwaardigd over, omdat de vrijgegeven berichten juist waren verstrekt ten behoeve van het verhoor.

