Israël voert luchtaanval uit op Gazastrook

Het Israëlische leger heeft vrijdagochtend luchtaanvallen uitgevoerd op de Gazastrook.

Dat zou gebeurd zijn nadat vanuit de Palestina een raket werd afgevuurd richting het zuiden van Israël.

"Gevechtsvliegtuigen en helikopters hebben een munitiefabriek, een smokkeltunnel en een militaire post gebombardeerd" van Hamas die aan de macht is in de Gazastrook, aldus het Israëlische leger in een mededeling.

Het projectiel dat naar verluidt vanuit de Gazastrook werd afgevuurd, is in onbewoond gebied terechtgekomen en veroorzaakte geen schade of slachtoffers, aldus de lokale autoriteiten in het zuiden van Israël.



De door Israël bezette Gazastrook wordt sinds 2007 gecontroleerd door Hamas en is sindsdien onderworpen aan een Israëlische blokkade.

Drie keer leidde het verzet van Hamas tot een oorlog met bezetter Israël, in 2008, 2012 en 2014.



