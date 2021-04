Merkel verdedigt plannen voor avondklok

De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft haar plannen voor een controversiële avondklok verdedigd in het parlement.

Ze hoopt dat de parlementariërs een nieuwe wet goedkeuren waarmee ze deze maatregel en andere coronabeperkingen kan invoeren in deelstaten met veel besmettingen.

Merkel wil een avondklok invoeren op de plekken waar het aantal nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners over een periode van zeven dagen boven de honderd ligt, maar krijgt daar veel kritiek op.

De bondskanselier benadrukte dat deze maatregel al in een aantal deelstaten geldt. Een avondklok tussen 21.00 uur en 05.00 uur moet volgens haar helpen om het aantal besmettingen terug te dringen.



"Het gaat erom de verplaatsingen in de avond te verminderen, evenals het gebruik van lokaal openbaar vervoer", aldus Merkel. Ze wees erop dat de avondklok geen wondermiddel is maar in combinatie met andere maatregelen wel een effect kan hebben en dat de voordelen groter zijn dan de nadelen.

Druk op ziekenhuizen verlichten

De coronamaatregelen in Duitsland worden nu nog in overleg tussen regering en de zestien deelstaten gemaakt. Bij de goedkeuring van het wetsvoorstel kan Berlijn de deelstaten met veel infecties dwingen tot de invoeringen van strenge coronamaatregelen. Op deze manier wil de regering de druk op de ziekenhuizen verlichten.



In het debat over de wet verklaarde Merkel dat de coronamaatregelen in sommige landen, waaronder Portugal en het Verenigd Koninkrijk, strenger waren dan die ze in Duitsland wil invoeren. Volgens de bondskanselier is een meerderheid van de Duitsers voorstander van strengere maatregelen.

De rechts-populistische AfD, de grootste Duitse oppositiepartij, is fel tegen de nieuwe bevoegdheden voor Berlijn. Het voorstel wordt door fractievoorzitter Alice Weidel gezien als "een alarmerend signaal van een autoritaire staat".

