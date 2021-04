Lidl gaat goedkope coronazelftesten verkopen

Supermarktketen Lidl gaat coronazelftesten voor een scherpe prijs in de markt zetten.

Daarmee gaat de supermarktketen de concurrentie aan met andere partijen die al coronazelftesten verkopen, zoals Albert Heijn en Kruidvat.

In de loop van volgende week komen de testen in de Lidl-schappen te liggen. Lidl gaat de Flowflex-zelftest van producent ACON Biotech verkopen, een van de vier zelftesten die door de overheid zijn goedgekeurd. De test gaat 2,94 euro per stuk kosten.

Klanten mogen maximaal 5 stuks per klant kopen. De Lidl biedt de coronazelftesten aan tegen inkoopprijs, vertelt een woordvoerster. "Dat doen we om de aankoop van een coronazelftest zo laagdrempelig mogelijk te maken, om zo onze bijdrage te leveren aan het tegengaan van de verspreiding van het coronavirus."



Supermarktketen Albert Heijn en drogisterijen Etos en Kruidvat verkopen al coronazelftesten. De testen zijn allemaal van producent Roche maar kosten overal net wat anders. Bij Albert Heijn kost de coronazelftest 6,99 euro, bij Etos 8,99 euro. De test die Kruidvat verkoopt kost 5 euro. De overheid heeft ook testen goedgekeurd van producenten Biosynex en MP Biomedicals.

De coronazelftesten zijn beschikbaar in alle 437 filialen van Lidl. De exacte datum waarop ze in de winkels liggen wordt bekendgemaakt op de website van de supermarkt. Over de aantallen zelftesten die in elke winkel beschikbaar zijn kon de woordvoerster niks zeggen, wel dat de winkels wekelijks worden bevoorraad met de testen. Ook kon Lidl nog niet zeggen hoe lang het de testen gaat verkopen.



Ook geeft Lidl een pakket zelftesten aan de ruim 20.000 medewerkers van de supermarktketen. "In deze pandemie is het ook onze prioriteit om de veiligheid en gezondheid van al onze medewerkers te waarborgen", aldus de woordvoerster.

Hoeveel testen elke medewerker krijgt, kon Lidl niet zeggen.

