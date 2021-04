'Meer coronabesmettingen op de werkvloer'

Het aantal ziekmeldingen bij bedrijven is in maart licht gestegen, volgt uit cijfers van arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare.

Volgens de organisaties komt dat waarschijnlijk doordat meer mensen weer naar kantoor gaan en daar corona oplopen.

Het ziekteverzuim liep op tot 4,4 procent, van 4,2 procent in januari en 4,3 procent in februari. In normale jaren daalt het ziekteverzuim meestal in maart. Maar door het uitblijven van de reguliere griepgolf aan het begin van het jaar én omdat werknemers weer vaker naar kantoor gaan, is dit nu niet het geval. De arbodiensten weten niet of de werknemers die zich ziek melden ook echt corona hebben, maar het gaat om vermoedens bij de ziekmelders zelf.

De arbodiensten baseren zich bij hun conclusies niet alleen op eigen cijfers. Ze keken ook naar de cijfers van het RIVM waaruit naar voren kwam dat er relatief minder mensen volledig vanuit huis werkten.



Volgens ArboNed en HumanCapitalCare had 22 procent van de zieke werknemers met corona het vermoeden dat zijn of haar besmetting had plaatsgevonden op de werkvloer. In januari was dit nog 15 procent.

In het onderwijs is de grootste stijging te zien in het ziekteverzuim, wat waarschijnlijk samenhangt met de opening van de scholen.

