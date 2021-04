Biden keurt F35 wapendeal aan Emiraten goed

De Amerikaanse president Joe Biden heeft de wapenverkoop aan Verenigde Arabische Emiraten ter waarde van $ 23 miljard goedgekeurd.

Op het kasticket zouden producten staan van General Atomics, Lockheed Martin Corp en Raytheon Technologies Corp, waaronder 50 F-35 Lighting II-vliegtuigen, tot 18 MQ-9B drones en een pakket lucht-lucht en lucht-grond munitie. Samen goed voor 23,37 miljard dollar (€ 19,5 miljard).

Trump-deal

Deze wapendeal werd beslecht door de voormalige president Donald Trump. De regering-Trump rondde de massale verkoop aan de VAE af op 20 januari, ongeveer een uur voordat Biden als president werd beëdigd. Biden bevroor de deal een week later.

De regering-Trump vertelde het Congres in november dat het de Amerikaanse verkoop aan de VAE had goedgekeurd als een nevenovereenkomst bij de Abraham-akkoorden. Dit is een door de VS tot stand gebrachte overeenkomst in september waarin de VAE ermee instemde de betrekkingen met Israël te normaliseren.



In de laatste maanden van de Trump-regering sloot Israël deals met de VAE, Bahrein, Soedan en Marokko als onderdeel van de akkoorden.

Mensenrechten

Biden had de wapendeal met de VAE aanvankelijk gepauzeerd, om ze te herzien. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken vertelde aan persbureau Reuters dat de regering door zou gaan met de voorgenomen verkoop aan de VAE. "We gaan door met het bekijken van details en het raadplegen van VAE-ambtenaren" met betrekking tot het gebruik van de wapens.



"We zullen met de VAE en alle ontvangers van defensieartikelen en -diensten van de VS blijven benadrukken dat defensie-uitrusting van Amerikaanse makelij adequaat moet worden beveiligd en gebruikt op een manier die de mensenrechten respecteert en volledig in overeenstemming is met de wetten van gewapende conflicten", aldus de verklaring.

De geschatte leveringsdatum voor de verkoop aan de VAE, indien uitgevoerd, zou voor na 2025 zijn.

