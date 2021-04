Marokko: 120 journalisten roepen op tot vrijlating van Raissouni en Radi

Vorige week ondertekenden meer dan 120 journalisten een petitie waarin werd opgeroepen tot de vrijlating van hun collega's Slimane Raissouni en Omar Radi

De twee journalisten zitten respectievelijk sinds mei en juli 2020 in voorarrest.

"Wij, de journalisten die deze oproep hebben ondertekend, volgen met grote bezorgdheid de laatste ontwikkelingen van het dossiers van onze collega's", leest de verklaring. Daarmee wordt verwezen naar de recente hongerstaking die het tweetal onlangs is begonnen als protest tegen het bijzonder lange voorarrest.

Journalist Raissouni werd in mei 2020 gearresteerd en zit momenteel in de Okasha-gevangenis in Casablanca. Hij zit al bijna een jaar vast, in afwachting van zijn proces. Journalist Omar Radi werd in juni 2020 gearresteerd op verdenking van verkrachting en spionage. De Marokkaanse politie had Radi verschillende keren op het matje geroepen wegens zijn vermeende betrokkenheid bij de spionagezaak. Beide ontkennen alle beschuldigingen.



De ondertekenaars vrezen voor de gezondheidstoestand van de twee journalisten en hun families. Ook hekelen ze de voortdurende aanhouding van gewetensgevangenen die bovendien slecht zou zijn voor het imago van het land.

De ondertekenaars roepen de twee gedetineerde journalisten op hun hongerstaking op te schorten om hun leven te redden en hun gezondheid te beschermen. "Hoewel we begrip hebben voor de beweegredenen van Slimane Raissouni en Omar Radi, roepen we hen op om deze op te schorten."



De ondertekenaars eisen "een klimaat van verzoening" dat gunstig is voor de eerbiediging van de vrijheden in het land. Ze roepen de regering op respect te hebben voor het recht van journalisten om hun vrijheid van meningsuiting en verspreiding van informatie en ideeën volledig uit te kunnen oefenen.

Ze riepen tevens andere journalisten op zich te mobiliseren om het recht van de de Marokkaanse bevolking op een professioneel en onafhankelijk medialandschap te verdedigen.

