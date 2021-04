Mohammed VI introduceert nieuw initiatief voor sociale zekerheid

Koning Mohammed VI woonde woensdag een ondertekeningsceremonie bij van een nieuw koninklijk initiatief voor sociale zekerheid

Het project is bedoeld om de financiële druk op de arbeidersklasse in Marokko te verlichten en zal nieuwe gezondheidsvoordelen opleveren voor Marokkaanse arbeiders zoals boeren, ambachtslieden en andere onafhankelijke particuliere werknemers.

Minister van Financiën Mohamed Benchaaboun kondigde aan dat het project de tijdlijn volgt die door de koning is vastgesteld tijdens de Troonrede van 2020.

In de troonrede ter gelegenheid van zijn 21 troondag beloofde Mohammed VI dat binnen vijf jaar alle Marokkanen voorzien zijn van sociale zekerheid. "Dit maatschappelijke project vormt een echte sociale revolutie omdat het directe en tastbare effecten zal hebben op de verbetering van de levensomstandigheden van de burgers.", hij zei.



Hoewel het project reden genoeg is voor een feestje, hadden meerdere regeringsfunctionarissen commentaar op de voortgang van een kaderwet die de Marokkaanse arbeidersklasse toegang tot een betere ziektekostenverzekering zal garanderen en de gemiddelde Marokkaanse koopkracht in de economie zal verbeteren.

De kaderwet zal worden onderverdeeld in vier categorieën: betere toegang tot ziektekostenverzekering, uitbreiding van het aantal ontvangers van toeslagen, modernisering van het Marokkaanse pensioenstelsel en nieuwe werkloosheidsmaatregelen.



In de tijdlijn die door koning Mohammed VI in 2020 is vastgesteld, streeft het land naar universele gezondheidszorg tegen het jaar 2022. Wat betreft de uitbreiding van het aantal ontvangers van toeslagen is de regering van plan om gezinnen die voorheen niet door overheidsprogramma's werden gesteund, tegen het jaar 2024 nieuwe forfaitaire bedragen uit te keren.

Verhogingen van pensioenuitkeringen aan werknemers en nieuwe beschermingsmaatregelen tegen werkloosheid zullen uiterlijk in 2025 worden geïmplementeerd, volgens de tijdlijn van de koning



De regering heeft naar schatting 51 miljard DH (€ 4,7 miljard) nodig, waarvan 23 miljard DH (€ 2,1 miljard) rechtstreeks uit de staatsbegroting zal worden gefinancierd.

De ondertekening van het nieuwe socialezekerheidsproject zal onmiddellijk gevolgen hebben voor 800.000 werknemers. Daarnaast ontvangen 22 miljoen nieuwe begunstigden het komende jaar overheidsfinanciering.

© MAROKKO.NL 2021