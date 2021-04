Marokko: Handhaving ramadan-avondklok flink aangescherpt

In de eerste twee dagen van de vastenmaand ramadan hebben autoriteiten in Marokko de handhaving op de naleving van de Ramadan-avondklok aangescherpt

In vrijwel alle regio's van het land zijn de controles op straat geïntensiveerd. Ordediensten, politie en de koninklijke gendarmerie is in grote getalen aanwezig.

Gedurende de ramadan is de avondklok een uur vervroegd. Ook zijn de nachtelijke gezamenlijke Taraweeh-gebeden in gebedshuizen niet toegestaan. In een aantal grote steden zijn checkpoints en wegblokkades ingericht om beter toe te zien op de naleving van de coronamaatregelen.

Toch bleef het in de meeste steden relatief rustig de eerste twee nachten van de ramadan. Het ziet er naar uit dat de meeste burgers zich aan de nachtelijke insluiting houden.



Taraweeh

Vooral het verbod op de Taraweeh-gebeden zorgde op de vooravond van de vastenmaand voor veel kritiek en weerstand. In de aanloop naar de ramadan werd in meerdere steden geprotesteerd tegen het verbod. In onder meer Tanger en M'diq gingen honderden moskeegangers de straat op.

In Tanger hebben jongeren donderdagnacht vernielingen aangericht en ook in Mdqi zijn jongeren 's nachts de staat op gegaan. De jongeren gaven daarmee gehoor aan de oproep van Mohamed Hamdaoui, lid van de begeleidingsraad van Al Adl wal Ihsane. Hij noemde de coronamaatregelen Rabat een "directe aanval op de islam en een systematische aanval op de religie van Marokkanen".



Ook vanuit de horeca werd opgeroepen tot protest. De nationale horecavereniging heeft de regering vorige week in een petitie gevraagd om de strenge avondklok tijdens de vastenmaand op te heffen.

Normaal gezegd belooft de Ramadan hoogtijdagen voor de horeca omdat veel mensen pas na zonsondergang de deur uit gaan, maar door de coronamaatregelen moet de horeca al maandenlang dagelijks om 20.00 uur sluiten.

Regeringsleider Saad Eddine El Othmani heeft daarop nieuwe financiële steun aangekondigd voor horecamedewerkers.

