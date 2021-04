Khemisset: drie doden bij werkzaamheden in riool

marokko 16 apr 19:09

In Khemisset zijn eerder deze week drie mensen overleden bij werkzaamheden in een rioleringskanaal in Al-Ma'azeez.

Het drietal kwam dinsdag om het leven door verstikking tijdens schoonmaakwerkzaamheden in een 12-meter diepe put, melden getuigen aan nieuwsdienst Akhbarona. De brandweer en gendarmerie moesten worden ingezet om de drie levenloze lichamen te borgen. Hulpdiensten hebben meerdere pogingen gedaan en konden na een aantal uur de lichamen omhoog takelen. Het gebeurt in Marokko relatief vaak dat mensen overlijden bij werkzaamheden in het riool. Vorig jaar overleden vijf mensen in Sidi Bennour bij pogingen een rioolput te ontstoppen. © MAROKKO.NL 2021