'Winkelheropening half mei volstrekt onacceptabel'

Het is "volstrekt onacceptabel" als winkels pas half mei weer open kunnen, vindt branchevereniging INretail. Die reageert daarmee op uitspraken die premier Mark Rutte na de ministerraad deed.

Rutte zei toen dat het nog onzeker is of de geplande versoepelingen op 28 april door kunnen gaan en dat het anders op 3 of 6 mei wordt of zelfs 13 mei.

Dat laatste ziet INretail niet zitten, zeker niet nu België op 26 april winkels laat heropenen. "Dat is met de voorjaarsvakantie op komst vragen om trammelant."

Volgens de winkelbranchevereniging moet Rutte daarom "koers houden en zich richten op wat 28 april wel mogelijk is". Volgens INretail hoort een normale openstelling voor non-foodwinkels daarbij omdat de sector kapot gaat door de maatregelen.



De branchevereniging vindt het ook "te ver gaan" dat Rutte drie dagen na de persconferentie de geplande datum alweer ter discussie stelt. "De ziekenhuisbezetting lijkt te stabiliseren en cijfers en percentages lijken gebruikt te worden als het uitkomt. Dat leidt tot verwarring en argwaan."

In plaats van de verwarrende communicatie zou de regering de situatie van dag tot dag moeten bekijken, vindt INretail. "En versoepel dan direct als het kan."

