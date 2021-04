Tanger: 40 cafégangers gearresteerd wegens schenden avondklok

marokko 16 apr 19:19

In de nacht van donderdag op vrijdag werden in Tanger meer dan veertig mensen gearresteerd in cafés die open waren nadat de avondklok was ingegaan

Twee cafés in de wijken Mghogha en Azib Haj Kaddour hadden hun deuren gesloten maar verwelkomden discreet tientallen klanten, meldt nieuwsdienst Alyaoum24. Ook de eigenaren en medewerkers van de horecaondernemingen werden gearresteerd. Overtreders van de coronamaatregelen riskeren een gevangenisstraf van één tot drie maanden en een geldboete van 300 DH (€ 27) tot 1.300 DH (€ 120). Marokko besloot de avondklok tijdens de ramadan aan te scherpen om verspreiding van met name gemuteerde varianten van het coronavirus te beperken. Vooral nu de gevreesde Britse virusmutatie in meerdere regio's in Marokko de kop opsteekt. Sinds de start van de vastenmaand wordt in het hele land strenger gecontroleerd op naleving van de coronamaatregelen. © MAROKKO.NL 2021