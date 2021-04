Marokko en Rusland bespreken Sahara-kwestie

In Moskou vond woensdag een belangrijke ontmoeting plaats tussen de Marokkaanse ambassadeur Lotfi Bouchraara en de Russische vice-minister van Buitenlandse Zaken Sergey Vershinin

De twee diplomaten spraken onder meer over de Sahara-kwestie, het onderwerp staat voor 21 april op de agenda van de VN-Veiligheidsraad.

In de verklaring die na de ontmoeting werd vrijgegeven benadrukten de twee ambtenaren het belang om zo snel mogelijk een nieuwe gezant bij de secretaris-generaal van de Verenigde Naties te benoemen. Ook moet door MINURSO de onderhandelingen worden hervat om vooruitgang te boeken in het proces.

In maart had Bouchraara ook al een ontmoeting met de toenmalige vice-minister van Buitenlandse Zaken Michail Bogdanov. Het was toen de tweede keer dat de twee elkaar spraken voer de Sahara. De ontmoeting van destijds stond echter in het teken van het verbeteren van de onderlinge betrekkingen.



De toon van Rusland inzake de Sahara-kwestie lijkt gematigder dan voorheen. Rusland had zich in december 2020 kritisch uitgelaten over het besluit van de Verenigde Staten (VS) om de soevereiniteit van Marokko over de Sahara te erkennen.

Bogdanov noemde de zet van de VS "een schending van het internationaal recht" en beweerde dat de beslissing van de toenmalige Amerikaanse president Donald Trump de VN schoffeert door resoluties van VN-Veiligheidsraad naast zich neer te leggen.

