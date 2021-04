Amsterdamse zussen Sofia en Najoua mogen in Nederland blijven

De Amsterdamse zussen Sofia (24) en Najoua (21) Sabbar mogen in Nederland blijven.

Zij dreigden uitgezet te worden naar Marokko, maar de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft vrijdag de zaak ingetrokken. Dat bevestigt de advocaat van de zussen Simon van der Woude aan de Amsterdamse nieuwszender AT5.

De rechter oordeelde in februari dat Sofia en Najoua in Nederland mochten blijven, maar de Immigratie- en Naturalisatiedienst ging tegen de beslissing in beroep en dus bleef de onzekerheid. Daar is vandaag dus een einde aan gekomen.

Kamervragen

Vorige week stelden meerdere partijen in de Tweede Kamer vragen over de situatie van de zussen.



De partijen vinden dat de Amsterdamse zusjes niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden, laat staan bestraft, voor de daden van hun ouders.

Ze wezen op de tekortkomingen in het hoger beroep van de IND.





