Rusland stuurt 15 oorlogsschepen naar Zwarte Zee

In een periode van oplopende spanningen met buurland Oekraïne heeft Rusland vijftien oorlogsschepen voor oefeningen naar de Zwarte Zee gestuurd.

Het Russische persbureau Interfax meldde op gezag van de marine dat de schepen door de Straat van Kertsj zijn gevaren. Dat is de verbindingsroute tussen de Zwarte Zee en de Zee van Azov, waar Rusland en Oekraïne aan grenzen.

Het is niet bekend hoe lang de oefeningen gaan duren. Het Russische ministerie van Defensie had vrijdag al gewaarschuwd dat meerdere wateren bij het schiereiland Krim, dat onderdeel was van Oekraïne maar in 2014 door Rusland werd geannexeerd, vanwege de oefeningen maandenlang afgesloten zouden worden. De scheepvaart in de Straat van Kertsj zou echter niet worden getroffen.

De Europese Unie, de NAVO en Oekraïne leverden kritiek op de Russische activiteiten. Een hoge EU-functionaris sprak van een "uiterst zorgwekkende ontwikkeling".



De spanningen tussen Oekraïne en Rusland lopen op, mede door de opbouw van grote concentraties Russische troepen aan de Oekraïense grens en op de Krim.

Oekraïne dreigde vrijdag met de aanschaf van kernwapens als het geen lid mag worden van de NAVO. Het land ziet anders geen andere mogelijkheid zichzelf te verdedigen tegen Rusland.



De Russische mobilisatie vindt plaats tegen de achtergrond van oplaaiend geweld tussen het Oekraïense regeringsleger en de door Rusland gesteunde separatisten in Oost-Oekraïne.

De Russische geheime dienst FSB meldde zaterdag dat een Oekraïense diplomaat in Sint-Petersburg is gearresteerd. Hij zou geheime documenten hebben bemachtigd. Volgens Moskou is dat niet verenigbaar met de status van de man als diplomaat.



