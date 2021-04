RIVM: 8336 nieuwe coronagevallen geregistreerd

Bij het RIVM zijn tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend 8336 nieuwe coronagevallen geregistreerd.

Dat zijn er iets minder dan de 8946 gevallen van vrijdag. Donderdag was sprake van 8737 nieuwe besmettingsgevallen, woensdag waren het er met 5461 meldingen veel minder.

Door een technische storing bij de GGD'en vielen de meldingen toen lager uit. De 8336 nieuwe coronagevallen van het afgelopen etmaal zijn er een stuk meer dan het gemiddelde van de laatste zeven dagen, dat nu op 7581 ligt.

In het afgelopen etmaal zijn 31 sterfgevallen door corona gemeld. Het betekent niet per se dat deze patiënten in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Wanneer een coronapatiënt sterft, wordt dit soms pas een tijdje later pas geregistreerd. Vrijdag waren er twaalf doden door corona. Sinds het begin van de vaccinatiecampagne is het aantal sterfgevallen flink gedaald, tot gemiddeld ruim twintig per dag afgelopen week.



Rotterdam telde tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend de meeste nieuwe gevallen. In de stad testten 419 inwoners positief. In Den Haag kwamen 303 besmettingen aan het licht en in Amsterdam werden 279 coronagevallen vastgesteld. Daarna volgen Utrecht (183) en Tilburg (124).

Sinds het begin van de uitbraak zijn bijna 1,4 miljoen Nederlanders positief getest. Van bijna 17.000 mensen is zeker dat ze aan het virus zijn overleden.

