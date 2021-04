'Iran en Saoedi-Arabië om de tafel om relatie te verbeteren'

Delegaties uit Saoedi-Arabië en Iran hebben rechtstreeks met elkaar overlegd om de relatie tussen de regionale aartsrivalen te verbeteren.

De eerste gespreksronde vond op 9 april plaats in de Iraakse hoofdstad Bagdad, zegt een ingewijde tegen de krant Financial Times. Tijdens de eerste bijeenkomst zou onder meer zijn gesproken over de aanvallen op Saoedi-Arabië door Jemenitische Houthi-rebellen. Die hebben banden met Iran en beschieten regelmatig doelen op Saoedisch grondgebied. De Saoediërs proberen al jaren met luchtaanvallen en steun aan lokale bondgenoten in Jemen om de Houthi's uit te schakelen.

Het soenitische Saoedi-Arabië en het overwegend sjiitische Iran liggen al langere tijd met elkaar overhoop. De landen hebben sinds 2016 ook geen formele diplomatieke betrekkingen meer. De landen hebben niet bevestigd dat ze inmiddels weer met elkaar om de tafel zitten.

