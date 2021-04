Syrië in mei naar de stembus voor presidentsverkiezingen

Syrië houdt op 26 mei de tweede presidentsverkiezing sinds het begin van de burgeroorlog.

De autocratische president Bashar al-Assad stelt dan naar verwachting een nieuwe ambtstermijn van zeven jaar veilig.

Kandidaten die het tegen hem willen opnemen hebben vanaf maandag tien dagen de tijd om zich te melden, zei parlementsvoorzitter Hamouda Sabbagh.

Syriërs in het buitenland mogen ook stemmen. Ze kunnen op 20 maart terecht bij ambassades. Dat betekent overigens niet dat oppositiefiguren die naar het buitenland zijn gevlucht ook kunnen meedoen aan de verkiezingen. Kandidaten moeten tien jaar onafgebroken in Syrië hebben gewoond en de steun hebben van 35 leden van het parlement, dat wordt gedomineerd door de partij van Assad.



Dat de 55-jarige Assad dit jaar nog president zou zijn, leek enkele jaren geleden niet vanzelfsprekend. Zijn troepen verloren tijdens de burgeroorlog de controle over een groot deel van het Syrische grondgebied. Assad wist mede dankzij de steun van buitenlandse bondgenoten als Rusland en Iran uiteindelijk toch vast te houden aan de macht.

Het conflict heeft verwoestende gevolgen gehad voor Syrië. Er vielen honderdduizenden doden en miljoenen mensen zijn naar het buitenland gevlucht. Achterblijvers kregen niet alleen te maken met geweld, maar ook met een economische crisis. Het Syrische pond daalde sinds het begin van de burgeroorlog sterk in waarde en veel Syriërs hebben moeite om aan voldoende voedsel te komen.



Die economische problemen staan de herverkiezing van Assad naar verwachting niet in de weg. Zijn familie regeert al sinds 1971 over het land. Assad studeerde oogheelkunde in Londen, maar moest in 2000 zijn overleden vader opvolgen.

Hij kreeg bij verkiezingen in 2007 97 procent van de stemmen en zeven jaar later 88 procent.

