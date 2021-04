Verdachten liquidatieproces Marengo blijven vastzitten

Vier verdachten in het liquidatieproces Marengo die om opheffing of schorsing van hun voorarrest hadden gevraagd, blijven voorlopig vastzitten.

Dat heeft de rechtbank in Amsterdam maandag bepaald. Het gaat om vier verdachten die een minder prominente rol spelen in het omvangrijke onderzoek.

Volgens de rechtbank zijn er voldoende stevige verdenkingen en gronden om het viertal in de cel te houden. De advocaten van de verdachten hebben vrijdag de verzoeken om opheffing of schorsing gedaan.

Ridouan Taghi is hoofdverdachte in Marengo. De rechtbank is op 22 maart begonnen met de inhoudelijke behandeling, die naar verwachting tot ver in 2022 zal duren.

Het proces draait onder meer om zes criminele afrekeningen en wordt op 26 mei hervat.

