RIVM registreert 7187 positieve coronatesten

Tussen zondag- en maandagochtend zijn 7187 positieve coronatesten geregistreerd.

Dat zijn er minder dan afgelopen weekend, maar aan het begin van de week ligt het aantal meldingen meestal relatief laag. Het aantal besmettingen ligt hoger dan vorige week maandag.

Toen registreerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 6757 gevallen. Gemiddeld kregen de afgelopen zeven dagen 7699 mensen per dag een positief testresultaat. Dit gemiddelde stond vorige week maandag ook lager, op 7157 geregistreerde besmettingen per dag.

Het RIVM kreeg zondag 8600 meldingen over positieve coronatesten binnen en zaterdag ruim 8300.



Sterfgevallen

In het afgelopen etmaal zijn 22 aan corona gerelateerde sterfgevallen gemeld. Het betekent niet per se dat deze patiënten in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Wanneer een coronapatiënt sterft, wordt dit soms pas een tijdje later pas geregistreerd.

In Rotterdam zijn opnieuw de meeste nieuwe gevallen aan het licht gekomen: 307 inwoners testten positief. In Amsterdam waren 283 nieuwe besmettingen, Den Haag telde er 254. Daarna volgen Utrecht (166) en Dordrecht (118).

Sinds het begin van de uitbraak zijn ruim 1,4 miljoen Nederlanders positief getest. Bijna 17.000 mensen bij wie een besmetting was geconstateerd zijn overleden.

