El Hajeb: leraar opgepakt voor vermeende verkrachting viertal leerlingen

Een leraar van een school in de stad Bourzouine nabij El Hajeb is opgepakt wegens de vermeende verkrachting van vier leerlingen.

De verdachte is een 60-jarige leraar Frans, meldt dagblad Al Massae.

De man werd vorige week gearresteerd nadat familieleden van de slachtoffers eind maart een klacht hadden ingediend. Naar verluidt zijn er meer slachtoffers maar weigeren zij aangifte te doen uit vrees voor negatieve aandacht.

Na ondervraging door de gendarmes werd de verdachte voorgeleid voor de rechter-commissaris die hem in preventieve hechtenis plaatste in de Toulal II-gevangenis in Meknes.



